Осужден убийца, который 10 дней жил с трупом в ванной

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к 11 годам строгого режима местного жителя, который больше недели жил с трупом убитой им же сожительницы. Все это время убийца тратил деньги жертвы и ездил на ее автомобиле, но свою вину он так и не признал.

«Судом было установлено, что весной 2023 года между совместно проживающими севастопольцем и его девушкой возник конфликт, в результате которого мужчина начал бить сожительницу. Одними кулаками дело не ограничилось: осужденный закрыл жертве нос бельевой прищепкой, заклеил рот скотчем, приложил к ее ноге края электрического кабеля, находящегося под напряжением, и держал его до тех пор, пока девушка не перестала сопротивляться и подавать признаки жизни. Тело бывшей возлюбленной мужчина положил в ванную комнату», — сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Известно, что жертве на момент трагедии было 43 года и она работала медсестрой, а ее убийце — 39 лет. Раньше между сожителями уже возникали конфликты. В 2021 году в отношении мужчины был вынесен обвинительный приговор за незаконное проникновение в квартиру женщины вопреки ее воле, однако в дальнейшем их отношения возобновились.

Как сообщили в пресс-службе суда, с момента убийства до задержания мужчина прожил с трупом 10 дней. Он пользовался банковской картой женщины, потратив более девяти тысяч рублей, и ездил на ее автомобиле.

Разлагающийся труп нашли в квартире после того, как коллеги медсестры забили тревогу, что она не выходит на связь, а соседи — жаловаться на запах из квартиры.

Вину в убийстве мужчина так и не признал, но собранные по делу доказательства и результаты проведенных экспертиз по делу подтвердили его вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.