Из-за проблем с водой в Севастополе объявлены укороченный рабочий день и два выходных

Из-за невозможности в ближайшие три дня восстановить водоснабжение города в штатном режиме, губернатор Михаил Развожаев издал Указ, в котором объявил в городе выходные дни.

— Поскольку в таких условиях городу функционировать сложно, мною принято решение объявить 22 января с 13.00 сокращенный рабочий день, а завтра и послезавтра (23 и 24 января) выходными днями, — сказал М.Развожаев.

Во время своего общения с журналистами он подчеркнул сложность создавшейся ситуации.

— Хотелось выйти на плановое восполнение системы, сохраняя подачу, но ко вчерашнему вечеру стало очевидно, что без длительной полноценной остановки мы не запустимся, с учетом, что грязная вода продолжает поступать с гор. Так, приток реки Черная — речка Байдарка обычно приносит 20-30 тысяч кубометров воды, сейчас же она приносила до 500 тысяч кубометров в сутки грязной воды, — пояснил градоначальник.

Еще раньше он рассказал, что причиной создавшейся тяжелой ситуации по воде стала аномальная погода: тепло, которое продолжалось в Севастополе до конца прошлого года и в начале текущего, с последующим выпадением большого количества осадков, в том числе снега и дождя. Последнее вызвало потоки селевых вод.

По словам главы города, со ссылкой на специалистов водоканала со стажем, город сталкивался в подобной ситуацией в последний раз в 70-х годах. Тогда город был отключен на неделю, и всю систему пришлось полностью перезапускать.