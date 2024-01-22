Будут выдавать гранты на развитие сельского туризма

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя разработал порядок предоставления грантов по теме «Агротуризм». Для развития такой деятельности сельским предпринимателям будут выдавать до 10 млн рублей из городского бюджета.

Подать заявку на грант сможет сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением личных подсобных хозяйств), относящийся к категории «малое предприятие» или «микропредприятие». Предприниматель должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность в селе. После получения гранта, он должен проработать «не менее пяти лет на сельской территории Севастополя», говорится в документе.

Размер гранта — до 10 млн рублей. При получении средств из городского бюджета в размере до трех миллионов рублей, предприниматель должен добавить 10% собственных денег на реализацию проекта. Если ему выдадут грант в 10 млн рублей — добавлять придется не менее 25%.

Ранее департамент сельского хозяйства раздавал гранты фермерам на развитие сельскохозяйственного производства. Сейчас же в Арбитражном суде Севастополя рассматриваются многочисленные иски к фермерским хозяйствам по возвращению средств, которые те не смогли освоить.