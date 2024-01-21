Средства ПВО РФ сбивают украинские ракеты над Черным морем

Три украинские авиационные ракеты сбиты над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.

Об отбитых ракетных атаках было два сообщения. В первом говорится, что «21 января т. г. около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова».

Через полчаса сбили еще одну украинскую авиационную ракету. «21 января т. г. около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — отметили в Министерстве обороны.

В Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога: первый раз в 13.03. Отбой дали в 14.22. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что «дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», а немного позже, что «силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией».

Второй раз о ракетной опасности в Севастополе объявили в 15.16.

Все службы города приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.