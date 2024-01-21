Мутная история с водой продолжится и на четвертый день

Правительство Севастополя объявило, что вода на гидроузел все еще поступает мутная, это не позволило за три дня вернуть город к нормальному водоснабжению.

«К сожалению, вода продолжает идти очень грязная, с мусором, это не позволило полностью наполнить гидроузлы. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи», — говорится в сообщении.

Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы 21 января будет производиться с 20.00 до 00.00, а на следующее утро — с 6.00 до 10.00. Судя по тому, что про возобновление подачи в отдельные часы говорится с 19 января, а вода тонкой струйкой сочится из кранов лишь на первых этажах, Севастополь останется зоной коммунального бедствия и на четвертый день.

Понедельник, 22 января, в школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) объявлен выходным днем. Если родителям не с кем оставить детей, в школах будут организованы дежурные группы.

Детские сады и больницы продолжат работу в штатном режиме.

Информация о подвозе воды публикуется в социальных сетях водоканала. В городе сейчас работает 20 водовозок, шесть из которых прислал Крым, восемь — выделило Минобороны.

В ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Со второй половины дня водоснабжение в городе прекращено.

Жители не понимают, природа корректирует...

В своем телеграм-канале губернатор Севастополя 21 января попытался объяснить, почему город третьи сутки сидит без воды.

«Вижу, что многие не до конца понимают, из-за чего в Севастополе сейчас вода подается по временному графику. Разъясняю: из-за обильных осадков, выпавших в январе, и резкого потепления буквально за сутки произошло критическое насыщение водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов. В лесах даже небольшие ручейки превратились в полноценные малые реки. Грунтовые воды, плюс вода вместе с тающим мокрым снегом идет по малым рекам с гор, многие были сухими десятки лет. Это, по сути, селевые воды, которые несут с большой скоростью булыжники, ветки, песок, глину, крупный мусор и даже деревья в речку Черную, откуда вода идет на водозаборы. В такой ситуации вода не может подаваться в полном масштабе на гидроузлы, иначе они выйдут из строя, и тогда воды в городе вообще не будет длительное время», — объяснил масштаб происшествия губернатор.

Он заверил, что специалисты в круглосуточном режиме продолжают проводить все необходимые мероприятия, чтобы штатная подача воды возобновилась как можно быстрее. Но пока природа вносит свои коррективы.