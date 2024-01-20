Водоканал всю ночь вел героические работы

Севастопольцы, с 19 января оставшиеся без водоснабжения, должны запастись терпением и ждать, пока восстановят работу городского водопровода.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, всю ночь до 5 утра водолазы МЧС и сотрудники ГУПС «Водоканал» проводили комплекс мероприятий на одном из водозаборных сооружений на реке Черная, по которой поступает вода на насосную станцию, подающую воду на дальнейшую очистку, для транспортировки в распределительные сети.

«Так это можно сказать официальным языком. Скажу по-другому: они совершили реально геройский поступок, ситуация была опасная и очень сложная. Благодаря их мужеству и слаженным действиям вода начала поступать в систему в 7 утра, запущены городские гидроузлы», — эмоционально рассказал о работе сотрудников водоканала губернатор.

Чтобы вода дошла на верхние этажи и в ряд районов города, потребуется время.

20 января воду будут давать с 9.00 до 12.30 и с 19.00 до 22.00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах. В остальное время будет производиться ее аккумулирование на гидроузлах.

В те районы, куда вода не дойдет, организован подвоз цистернами. График оперативно публикуется в телеграм-канале и на сайте водоканала.

Для полного восстановления водоснабжения необходимо привести в порядок еще один гидроузел, работы продолжаются.

«Все службы делают все, что могут, на пределе своих возможностей. Уверен, что севастопольцы проявят понимание и терпение. Ситуация не стандартная», — обратился к жителям губернатор.