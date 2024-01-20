Троллейбусы на Корабельную сторону ходят

Из-за схода оползня на ул.Героев Севастополя и обрыва контактной сети троллейбусное сообщение между центром города и Корабельной стороной пришлось организовать по временной схеме.

На маршрут №7 запустили три автономных троллейбуса, на маршрут №7а — один. На «Девятке» также три машины, которые могут работать без контактной сети.

«Единица» курсирует только от бухты Стрелецкой до холодильника.

Несколько маршрутов будут непривычными:

— пр.Победы – ул.Адм.Макарова — два троллейбуса.

— пр.Победы – ул.Горпищенко — четыре троллейбуса.

— ул.Горпищенко – пл.Ластовая — два троллейбуса.

— 5 км – Холодильник — три троллейбуса.

— Центр – холодильник — один троллейбус.

Движение автомобильного транспорта на улице Героев Севастополя открыто в обоих направлениях, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

По состоянию на 22.00 движение электротранспорта по ул.Героев Севастополя восстановлено в полном объеме, но введены скоростные ограничения при прохождении опасного участка.