Троллейбусы на Корабельную сторону ходят
Из-за схода оползня на ул.Героев Севастополя и обрыва контактной сети троллейбусное сообщение между центром города и Корабельной стороной пришлось организовать по временной схеме.
На маршрут №7 запустили три автономных троллейбуса, на маршрут №7а — один. На «Девятке» также три машины, которые могут работать без контактной сети.
«Единица» курсирует только от бухты Стрелецкой до холодильника.
Несколько маршрутов будут непривычными:
— пр.Победы – ул.Адм.Макарова — два троллейбуса.
— пр.Победы – ул.Горпищенко — четыре троллейбуса.
— ул.Горпищенко – пл.Ластовая — два троллейбуса.
— 5 км – Холодильник — три троллейбуса.
— Центр – холодильник — один троллейбус.
Движение автомобильного транспорта на улице Героев Севастополя открыто в обоих направлениях, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.
По состоянию на 22.00 движение электротранспорта по ул.Героев Севастополя восстановлено в полном объеме, но введены скоростные ограничения при прохождении опасного участка.