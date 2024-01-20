Обвалился склон на улице Героев Севастополя

На подъеме к памятнику Матросу Кошке со стороны автовокзала на проезжую часть сошел грунт. Движение транспорта затруднено.

ЧП произошло днем 20 января, примерно в 12.15. Пострадавших нет.

«Оперативно приехали все необходимые службы и Севавтодор. Сейчас проводим необходимые мероприятия по расчистке проезжей части», — сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

Из-за перекрытия проезда, Корабельная сторона стоит в пробках: от арки на въезде на ул.Мельника и на Лабораторном шоссе на выезде.

К месту обвала был направлен наряд ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю для регулирования движения. На участке организовано реверсивное движение.

Через три часа после обвала, департамент транспорта сообщил, что по ул. Героев Севастополя движение возобновлено. Но из-за повреждения контактной сети троллейбусное сообщение с Корабельной стороной остановлено. Жителям предложено воспользоваться автобусными маршрутами: 4, 25, 26, 112, 109, 107, 110, 11, 11А, 26А, 1, 84, 71, 195, 33.

Автобусы отправляются по заполняемости, поэтому возможны отклонения от расписания.

О возобновлении работы троллейбусов будет объявлено дополнительно.

Напомним, что на ул.Героев Севастополя такой же обвал произошел 5 января. На проезжую часть рухнул скальный грунт, задев проезжающую мимо маршрутку. Люди не пострадали.