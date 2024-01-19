Задержали еще одного курьера дистанционных мошенников

Жителю Уфы не понравилось работать разнорабочим на севастопольских стройках, поэтому он стал курьером телефонных мошенников и помог аферистам обмануть пожилых женщин на полтора миллиона рублей.

«29-летний мужчина с целью трудоустройства приехал в Севастополь и некоторое время работал разнорабочим на стройке. В поисках более легкого и быстрого заработка он обнаружил в одном из мессенджеров объявление о трудоустройстве в качестве курьера, связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Курьер успел посетить четырех пожилых женщин от 70 до 86 лет. Им звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщали, что их дочери, внучки или невестки стали виновницами ДТП. Аферисты убедили старушек передать курьеру крупные суммы наличными. Жертвы отдали пособнику мошенников 33 тысячи рублей, 165 тысяч рублей и 500 тысяч рублей, а в одном из случаев пенсионерка отдала свои валютные накопления — девять тысяч долларов США.

Бывший разнорабочий поменял валюту на рубли и перечислил деньги на продиктованные ему счета. Себе курьер оставлял вознаграждение в 25 тысяч рублей за каждый визит. То есть, за четыре посещения потерпевших он «заработал» 100 тысяч рублей.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы по статье «Мошенничество», зато на полном государственном обеспечении.