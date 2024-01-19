В 2023 году энергетики работали, не покладая рук

Энергоснабжающие организации Севастополя отчитались о работе за прошлый год. Согласно информации их руководителей, в Юхариной балке для потребителей уже почти созданы комфортные условия, решается проблема и с надежным электроснабжением Фиолента.

«Компания постоянно анализирует ситуацию, сложившуюся на Фиоленте. Достаточно сказать, что с 2015 года нагрузка в этом узле на Фиоленте вырастает в год на тысячу киловатт и за эти годы увеличилась уже на восемь мегаватт! Для решения этих вопросов «Севастопольэнерго» планомерно производил реконструкцию сетей на Фиоленте. Так в 2021 году компания заменила трансформаторы на подстанции №7 на большую мощность. Ранее мы заменяли кабельные участки, но рост нагрузок все равно не позволяет нам сказать о том, что потребление электроэнергии надежное в этой зоне», — рассказал главный инженер Севастопольэнерго Виктор Шульженко.

Зато в ближайшее время электроснабжение в районе Юхариной балки станет очень хорошим. По словам В.Шульженко, компания утвердила инвестиционный проект по строительству дополнительной линии в этом году, а в прошлом было построено восемь километров кабельной линии. Ее соединили с существующей старой линией садовых товариществ и установили реклоузер —распределительное устройство для анализа работы ЛЭП и защиты линий от аварийных ситуаций. Модуль поможет переключать нагрузку в случае необходимости, но старый кабель также планируется заменить в ближайшее время.

Значительно выросли нагрузки и в районе Максимовой дачи и Сапун-горы.

«Чтобы локализовать эту проблему компания построила дополнительно 1,5 км кабельных линий и дополнительное переключающее устройство для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение зоны Максимовой дачи», — сообщил главный инженер.

Кроме того, компания «Севастопольэнерго» провела реконструкцию подстанции №4 в Балаклаве. Там был дополнительно установлен трансформатор мощностью 25 мегавольт-ампер. Теперь подстанция сможет обеспечить электричеством новых потребителей и, в частности, строящуюся яхтенную марину.

Всего в прошлом году организация заменила 34 опоры высоковольтных линий мощностью 110 киловольт, более 130 километров линий 0,4 киловольта и отремонтировала более 100 трансформаторных подстанций. Было закуплено 10 единиц спецтехники для эффективной ликвидации последствий аварий.

102-я энергосеть — сетевая организация «102 ПЭС» Минобороны отчиталась о строительстве более тысячи километров кабельных сетей, что позволило подключить 400 потребителей. Судя по отчету компании, она тоже заботится об интересах жителей Фиолента.

«Была построена кабельная линия на мысе Фиолент, которая обеспечит электроснабжение потребителей СТ «Националист», СТ «Дружба» и других, которые находятся в том районе. На завершающей стадии находится кабельной линии, которая позволит перераспределить часть нагрузок. Часть нагрузок с мыса Фиолент была перераспределена на 16 подстанцию, которая находится в Казачьей бухте», — заявил замдиректора компании, который высказал уверенность, что благодаря всем работам удалось избежать массовых отключений.

У 102 ПЭС также есть радостная новость для жителей улицы Горпищенко — там в этом году продолжатся и будут завершены «мероприятия для повышения надежности электроснабжения».

На выложенном в телеграм-канале вице-губернатора Евгения Горлова видео, замдиректора 102-й энергосети не представился.

Продолжают ставить фонари

Директор ГБУ Горсвет Александр Лавриченко рассказал о перевыполнении плана. Так, на 2023 год было запланировано установить и заменить порядка трех тысяч фонарей, а удалось — 4800.

Большие работы были в Сахарной Головке, на Мекензиевых горах, было проведено новое освещение также в районе Красной горки. Старые светильники заменили на новые современные и экономичные на Камышовском шоссе, проспекте Гагарина и площади комбата Неустроева, сообщил А.Лавриченко.