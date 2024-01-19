Разговоры по стационарному телефону подорожают

Услуги связи за использование стационарного телефона подорожают с 1 февраля. Фиксированная плата составит 112 рублей для городского населения, и 90 — для сельского, а итоговая сумма в платежке зависит от выбранного тарифа.

Всего на данный момент в городского телефона существует три тарифных плана: «Повременный», «Комбинированный» и «Безлимитный». Если абонент выбрал «Повременный», то за каждую минуту местного соединения он будет платить 0,38 рублей.

«Комбинированный» тариф повысится до 190 рублей для горожан и 160 рублей для сельчан. За эту сумму можно разговаривать с местными абонентами до 250 минут. Если этого времени не хватит — плата за каждую минуту разговора составит 0,32 рубля.

Тариф «Безлимитный» будет стоить 246 и 215 рублей для города и села соответственно. В пакет услуг включено неограниченное количество звонков по местной связи.

При спаренной схеме включения услуги фиксированная абонентская плата ниже: при выборе тарифа «Повременный» — 56 и 45 рублей; при «Комбинированном» — 95 и 80 рублей; при «Безлимитном» — 123 и 107,50 рублей (для городской и сельской зоны соответственно).

Нужно сказать, что в сравнении с 2015 года услуги за использование стационарным телефон не слишком подорожали. Тогда фиксированная плата за пользование абонентской платой для физических лиц составляла 80 и 55 для физических лиц.

На сколько подорожают услуги

В компании «Севтелеком» рассказали, что 2023 году фиксированная плата для горожан составляла 104 рубля, то есть стоимость повысится на восемь рублей (+7,7%).

За тариф «Комбинированный» нужно было заплатить 174 рубля, следовательно, он повысится на 16 рублей (+9,2%), а «Безлимитный» оценивался в 234 рубля (+12 рублей, это рост на 5,1%).

Для селян повышение будет чуть больше. У них фиксированная плата составляла 80 рублей (+10 рублей), тариф «Комбинированный» повысится на 20 рублей и «Безлимитный» — на 20 рублей.