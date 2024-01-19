Проект Гепплана начали обсуждать

В небольшом вестибюле Балаклавского муниципалитета установлены несколько стендов со схемами и картами, снабженными QR-кодами. По ним с помощью смартфона и мобильного интернета можно перейти непосредственно к документам генплана. Однако даже у заместителя губернатора Максима Жукалова сделать это получается не сразу — карты и схемы довольно громоздкие и грузятся тяжело. Надо набраться терпения.

Документ непрямого действия

Между тем, речь идет идет о главном градостроительном документе, который будет определять развитие города на следующие двадцать лет и станет основой для разработки других подзаконных актов.

— Конечно, генплан — это не документ прямого действия, он действует через Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые содержат конкретные характеристики, что и можно и чего нельзя делать в границах конкретного земельного участка, — рассказал М.Жукалов.

Он призвал жителей Балаклавы прийти, ознакомиться с документом и оставить свои предложения.

Те, кому не очень удобно знакомиться с проектом Генплана в муниципалитетах, могут это сделать, зайдя на сайт департамента архитектуры. Если же человек не владеет цифровыми технологиями, в пунктах размещения экспозиции присутствуют сотрудники департамента архитектуры, которые должны помочь детально разобраться в конкретном вопросе.

— Там есть возможность поиска земельных участков по адресам и по номерам земельных участков. Горожане могут посмотреть, в какую функциональную зону попадает их конкретный земельный участок. При появлении сомнений в правильности выполненного зонирования, следует оставить предложение, для чего есть иконка для перехода к голосованию и написанию замечаний и предложений, — продолжил М.Жукалов.

— Мы ждем предложений по генплану, после будет работать рабочая группа, которая постарается учесть их все, — пообещал М.Жукалов.

Он пояснил, что не все документы выложены. Так, не экспонируется секретная часть генплана, которая имеет ограниченный доступ, схемы сети инженерного обеспечения и обосновывающие материалы, поскольку они не входят в утверждаемую часть.

Острые моменты

Самыми острыми моментами в Балаклаве замгубернатора назвал использование склона горы Спилия, где никакой застройки не допускается.

— Участки, как были ограничены там в использовании с размещением объектов индивидуального жилищного строительства, так они ограниченными и остаются. Из масштабных преобразований в Балаклаве предусмотрено отображение на месте бывшего БРУ зоны отдыха, с размещением там объектов туристической инфраструктуры. Также увеличивается площадь функциональных зон для жилищного строительства, развивается транспортная улично-дорожная сеть, с точки зрения связи между районами Гагаринским и Балаклавским районами, — пояснил М.Жукалов, признавшись, что решил открыть экспозицию в Балаклаве лично, ожидая, что будет много вопросов из-за наличия конфликтных территорий на склоне горы Спилия.

Он также успокоил жителей Фиолента, сообщив, их предложения, что были поданы в ходе обсуждения ПЗЗ о переводе их садовых товариществ в индивидуальную жилую застройку, в основной массе учтены проектом генплана.

Всего экспозиции 19 января открылись в 11 точках, обозначенных в оповещении, в Нахимовском районе их два — из соображений удобства жителей.

По Ленинскому району в проекте генплана также учтены предложения жителей по сохранению Красной горки, как зоны индивидуальной жилой застройки.

— Хочу успокоить тех, кто проживает на законных основаниях в МКД, построенных на этой территории, в проекте генплана учтено, что до 15% функциональных зон может использоваться по иному назначению. Не нужно беспокоиться, что теперь МКД, которые есть на этой территории, подлежат сносу или демонтажу, — прокомментировал М.Жукалов.

Общественные обсуждения проекта генплана продлятся до 2 февраля. М.Жукалов напомнил, что их участниками могут стать только граждане, постоянно проживающие на территории Севастополя, зарегистрированные на территории Севастополя или владеющие объектами недвижимости на территории Севастополя.

Еще до открытия экспозиции нового генплана в Балаклавском муниципалитете, туда потянулись люди со своими проблемами.

Людмила Захарова пришла с проблемой своего гаражного кооператива «Чайка», расположенного на улице Строительной. Рассказывает, что в 2014 году, при переходе в правовое поле РФ, у них закончился договор аренды, а новый уже 10 лет заключить не получается. Беспокойство за судьбу кооператива и привело ее в администрацию муниципалитета.

— С тех пор мы не можем с нашей городской администрацией и с ДИЗО заключить договор аренды, потому что срок продления прошел. Мы прошли уже несколько судов, где нам постоянно отказывают в праве заключить очередной договор аренды, ссылаясь на необходимость принятия генплана. Я надеюсь, что после того, как генплан будет принят, все наши пожелания будут учтены. Во всяком случае, очень хочется на это надеяться, и договор аренды, хотя бы временный, будет заключен, — рассказала Л.Захарова.

Она призналась, что рассмотрение выставленных сегодня документов пока особо ничего не прояснило.

— Я выяснила, что наш на схеме обозначен тоненькой линией, включен в план землепользования в статусе использования под гаражи. Передам это членам нашего кооператива, они очень переживают, — ответила на вопрос «Севастопольской газеты» Л.Захарова.