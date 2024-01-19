Подача воды в Севастополе остановлена до вечера

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 19 января в социальных сетях сообщил, что из-за потопления грязная вода начала поступать на Третий гидроузел, в связи с этим принято решение о временной остановке городских гидроузлов ориентировочно на пять-шесть часов.

«За это время мы подадим необходимый объем воды на Третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00», — заверил севастопольцев глава города.

На данный момент из-за подтопления отключена 18-я подстанция. Без электричества до 18.00 остались населенные пункты: Хмельницкое, Сахарная Головка, Терновка, Черноречье, Родное.

Власти города просят людей сделать запасы воды для санитарных нужд. Подача воды с гидроузлов будет остановлена в 12.30.

Кроме этого в связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями оперативный штаб принял решение о сокращенном учебном дне во всех школах Севастополя. Детские сады продолжат работу в прежнем режиме.