Памятникам Исторического бульвара возвращают первозданный вид

Реставрация 14 памятников Исторического бульвара, построенных в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя, должна закончится в апреле. Объектам культурного наследия вернут их первозданный вид.

На данный момент реставрируемые объекты находятся в разной степени готовности. Главный символ мемориального комплекса — памятник генерал-адъютанту, инженеру Эдуарду Тотлебену готов на 90%. Опасения вызывают только работы на передовом бруствере 4-го бастиона. Склон, на котором он расположен, оказался оползневым и нуждается в серьезном укреплении.

«Севастопольская газета» встретилась с сотрудниками Музея обороны Севастополя — заказчиком реставрации, и представителем подрядчика ООО «Интеграл» Игорем Тарасенко, чтобы вместе пройти по Историческому бульвару и увидеть, что сделано и делается.

Нужно отметить, что подрядчик проделал серьезную работу: у всех памятников произведена переборка фундамента, его усиление, вычинка, сделана гидроизоляция, очищены поверхности и швы. По словам И.Тарасенко основную часть работ специалисты выполняют вручную — при помощи щеток, а также, применяя щадящую лазерную и химическую технологию очистки. Использование пескоструйного метода очистки не допускается.

У всех объектов мемориального ансамбля Исторического бульвара есть одна общая проблема: в разное время их пытались поддерживать в демонстрационном виде, используя доступные материалы, которые не соответствовали оригиналу. Сейчас такие элементы удаляются, чтобы восстановить согласно первозданному замыслу.

Памятник воинам 4-го бастиона готов на 60%. Его осталось доочистить и воссоздать утраченные элементы.

— На памятнике Льву Толстому также как и на памятнике воинам 4-го бастиона полностью перебран фундамент, произведено усиление, гидроизоляция, воссозданы утраченные элементы. Он отшлифован, отполирован и готов на 90%, — рассказал представитель подрядчика.

Как оказалось, половина части ограждения памятника Л.Толстому была скрыта под землей. Ее откопали, очистили и посадили на фундамент. До этого камни ограждения стояли просто на земле. Разница в структуре камней на ограждении — это не чья-то недоработка: таким памятник выглядел изначально.

Памятный знак батареи №23 Лазарева готов на половину: произведена вычинка и гидроизоляция фундамента. В советский период аутентичный камень был покрыт слоем цемента, сейчас камни очищены.

Бетонные корзины — фашины — на передовом бруствере 4-го бастиона, которые со временем изменили цвет, отшлифовали, а те, что разрушены заменят на новые.

Самые сложные технические работы, по словам И.Тарасенко, реставраторы выполнили на памятнике Тотлебену.

— Некоторые фрагменты монумента были утрачены. При первичной реставрации в советское время рабочие делали накладки из меди. Эти места мы обнаружили и демонтировали. Были приглашены скульпторы, которые воссоздали утраченные элементы, — объяснил специалист.

После проведенной очистки, выяснилось, что памятник отлитый из бронзы, многократно красился корабельной краской и покрывался лаком.

— Мы его очистили до первозданного состояния. Оказалось, что даже во времена создания памятника существовали проблемы с материалами: он отлит из бронзы разных составов. При нанесении химии бронза разных составов имеет разные оттенки, что можно заметить невооруженным глазом. Теперь наша задача при патинировании бронзовых элементов, сделать цвет равномерным и однотонным, — делится И.Тарасенко.

По углам прилегающей гранитной площадки монумента будут установлены аутентичные четырехметровые светильники, увенчанные двуглавыми орлами. Эти светильники были полностью утрачены: осталась только нижняя часть и элемент украшения. Реставраторы восстановили форму светильников по чертежам. Сейчас они отлиты и ждут своего часа.

При раскопках фундамента памятника была обнаружена стена, которая видна на дореволюционных открытках, а также забетонированный подземный ход и помещения. При проведении реконструкции территории Исторического бульвара памятник Тотлебену получит свой аутентичный вид.

Специалисты готовят к реставрации памятник адмиралу Ушакову. Всего на данный момент на объекте работает 15 человек.

Напомним, что согласно контракту реставрации подлежат объекты культурного наследия федерального значения, входящие в состав ансамбля мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в 1854-1855 годах на Историческом бульваре: скульптурный памятник Ушакову; памятник воинам 4-го бастиона; воссозданные укрепления передового бруствера 4-го бастиона; мемориальное обозначение местонахождения батареи Костомарова; минная галерея и обломок скалы, выброшенный взрывом; памятник воинам Язоновского редута; мемориальные обозначения местонахождения батарей №20 Шихматова, №23 Лазарева, №53 Нарбута, №100 Бурлея, №115 Нарбута, №120 Манто; стела в память о пребывании на 4-й батареи Льва Толстого в 1855 году; скульптурный памятник Тотлебену и русским саперам.

Реконструкция Исторического бульвара началась в 2018 году. По словам нынешнего директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, здание Панорамы с отреставрированным полотном и предметным планом, а также сам бульвар с отреставрированными памятниками и обелисками откроют в 2025 году.