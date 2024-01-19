Ночной ливень вызвал обильные паводки

За минувшие вечер и ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю, подтопленными оказались дома по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик. Три дома и 11 участков уже освобождены от воды, эвакуировано четыре человека, среди них один ребенок.

На данный момент спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями стихии, в том числе укреплять дамбу Сухой речки в районе Тороповой дачи. Ситуация на контроле экстренных служб.

Создали оперативный штаб по устранению последствий непогоды

По прохождению паводка и устранению последствий обильного выпадения осадков на территории Севастополя по поручению губернатора Михаила Развожаева создан оперативный штаб.

Глава города проинформировал севастопольцев, что на автодорогах Ялта – Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое наблюдаются переливы воды и вынос щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов к селу Озёрное.

Пруды и водохранилища максимально заполнены. Организованы работы по укреплению комплекса ГТС пруда «Торопова дача». Силами спасательной службы Севастополя, Севавтодора, дирекции ООПТ и лесного хозяйства проводится расчистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка, мостовых переходов.

Подтопленными оказались около 40 участков в СНТ «Сахарная Головка», из них девять с жилыми домами (в домах воды нет); четыре дома в Ромашковом тупике; 14 домов в селе Гончарное; семь домов и несколько участков в селе Черноречье.

Из зон подтопления эвакуировано 19 человек, все они отказались от централизованного размещения и переждут непогоду у родственников. При этом пункты временного размещения готовы к приему пострадавших.

В случае подтоплений надо звонить по телефону 112 или 15-63 с городских номеров.