«Мерседес» угодил в вырытый дорожниками котлован

ДТП на ул.Индустриальной с опрокидыванием автомобиля в котлован произошло дождливым вечером 18 января.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в 21.20 в районе дома №25 31-летний водитель «Мерседеса» не учел метеорологические условия. На большой скорости на мокрой дороге он потерял контроль над управлением автомобилем и врезался в бетонный блок, огораживающий участок дорожных работ. «Мерседес» опрокинулся в вырытый котлован.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Признаков опьянения у водителя не установлено.

Сотрудники Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.