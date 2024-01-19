МЧС направило в Севастополь дополнительные силы

60 сотрудников МЧС направлены в Севастополь, где подтоплены уже почти 80 домов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«В населенные пункты с наиболее сложной обстановкой направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 60 человек и 10 единиц техники», — сказали в МЧС.

К ликвидации ЧП привлечено более 150 человек и 50 единиц техники. Спасатели проводят подворовый обход, оказывают адресную помощь. Для расчистки русел рек в Инкермане и Черноречье привлечены две группы сотрудников МЧС. Также ведется мониторинг состояния дамбы пруда у Тороповой даче и контроль за уровнем наполнения Чернореченского водохранилища.

В зоне подтопления находятся четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживают 171 человек, включая 38 детей.

В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.