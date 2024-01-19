Ялту заливает

За 12 часов в курортном городе выпало 44 мм осадков.

О неспокойной ночи в Ялте сообщила утром 19 января в своем телеграм-канале мэр Янина Павленко: из-за обильных осадков подтоплены жилые дома, на дорогу сошел сель, обрушилась подпорная стена.

Точечно были угрозы подтопления частных домов — два дома на Екатериненской, еще два — на Южнобережном шоссе. Заявки отработаны.

Также ночью произошло обрушение частной подпорной стены на Садовой, 49 — «сползло» порядка 20 кубов грунта, придавило машину. Службы выезжали на место – из-за плотно припаркованных у домов авто спецтехника не смогла подойти к участку. Работы по ликвидации последствий продолжим сегодня.

Службами автомобильных дорог по Южнобережному шоссе в районе Голубого залива устранен сель. В Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева. Им займутся с утра.

С ночи на самых сложных участках, где есть угроза засорения ливневок, работают дорожные бригады. Также ведется откачка воды из пешеходных переходов.

«В целом — обстановка контролируема, службы на местах», — подвела итог сложной ночи Я.Павленко.

В прогнозах на 19-20 января из-за прохождения над полуостровом атмосферных фронтальных разделов на ЮБК ожидаются очень сильные дожди, в горах — сильный снегопад.