Выясняют, почему подтопило дома на Сахарной Головке

Прокуратура Севастополя организовала проверку соблюдения прав граждан, проживающих в подтопленных домах в ТСН «Сахарная Головка». В этом садовом товариществе ночью 17 января затопило почти половину участков.

«Предварительно установлено, что подтопление произошло в результате повышения уровня реки Черной, причины которого устанавливаются. В садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В садовом товариществе постоянно проживают 11 семей. Ликвидация последствий паводка продолжается.