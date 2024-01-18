Воды в водохранилищах Крыма много

Водохранилища Крыма после снегопадов пополнились на 2,5 миллиона кубометров. Такое количество воды поступило в водохранилища полуострова в период с 12 по 17 января текущего года.

По данным главы Госкомитета по водному хозяйству республики Владислава Масляника, существующие запасы воды в водохранилищах Крыма по состоянию на 17 января 2024 года составляют более 270 млн куб. метров, в том числе в водохранилищах питьевого назначения — около 258 млн куб. метров, что на 24,5 млн куб. метров больше, чем наполнение на аналогичную дату в 2023 году.

Как сообщили «Севастопольской газете» в Госкомводе, Чернореченское водохранилище заполнено на 97,6%. На 18 января в нем воды 62,65 млн куб. метров.

Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщал, что после ноябрьских дождей запасы в водохранилищах выросли до 140 млн кубометров, этого объема республике хватит на 1,5 года.