Водителей зовут учиться на категорию «D»

Занятия организуют на базе учебного комбината предприятия, с последующим трудоустройством.

Как пояснили «Севастопольской газете» в пресс-службе департамента транспорта, слушателем курса может стать любой желающий совершеннолетний гражданин РФ, имеющий водительское удостоверение категории В или С и не имеющий ограничений к управлению транспортными средствами.

Учат на водителя автобуса полтора месяца. Обучение проводится как на платной, так и на бесплатной основе. Во втором случае выпускника курсов ждет гарантированное трудоустройство на предприятии, но отработать в Севэлектроавтотрансе придется не менее трех лет.

В группах обучаются по 30 человек, набор — каждые 1,5 месяца. Для обучающихся на бесплатной основе предусмотрена стипендия.

Учебный комбинат предприятия предоставляет для обучения три учебных класса, 15 автобусов для практики и специализированную стандартизированную площадку. Занятия ведут четыре мастера производственного обучения с многолетним стажем работы.

Ранее Севэлектроавтотранс заявлял о хронической нехватке водителей автобусов. Специалистов, смеющих категорию «D», искали через интернет-ресурсы, центр занятости, объявления в социальных сетях. В Севастополе таких водителей нигде не готовили.

Остается добавить, что обратиться по вопросам обучения можно по телефонам: +7 (978) 300-58-96 (отдел кадров), +7 (978) 254-53-86 90 (учебный комбинат).