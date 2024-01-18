В реках Бельбек и Черная поднимается уровень воды

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метров, а в низовьях рек Бельбек и Черная — на 1,0-2,5 м без достижения опасных отметок», — сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

16-17 января на полуострове прошли очень сильные дожди и снег. В районе Ай-Петри выпало 42 мм осадков, в Ялте — 30 мм.

Существенных осадков синоптики в Крыму 18 января не ждут, а 19 и 20 января из-за прохождения над полуостровом атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, мокрый снег и снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах Крыма очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что из подъема уровня воды в реке Черной подтопило около 40 участков на Сахарной Головке в Севастополе, двоих жителей эвакуировали.