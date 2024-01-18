Устроил в собственной квартире комфортный наркопритон

Молодой житель Севастополя в своей четырехкомнатной квартире организовал наркопритон и даже оборудовал комнаты отдыха. За эти услуги мужчине платили дозами наркотиков, алкоголем, продуктами и вещами.

На данный момент окончено предварительное расследование уголовного дела. В ходе дознания установлено, что безработный, ранее судимый за кражи 25-летний местный житель на протяжении нескольких месяцев предоставлял свою квартиру приятелям для безопасного употребления марихуаны, мефедрона и других запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Владелец притона создал комфортные условия и приобрел всевозможные приспособления для употребления запрещенных веществ. Но через какое-то время к нему наведались сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району. Кроме хозяина, в наркопритоне на тот момент находились еще два посетителя в наркотическом опьянении.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным актом находятся на рассмотрении в суде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, рассказали в полиции.