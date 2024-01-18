Ученые СевГУ разрабатывают датчики измерения напряжения для ЛЭП

Новый малогабаритный датчик измерения напряжения на высоковольтных линиях электропередач построен на совершенно новых принципах. Информация с него передается по оптоволоконным каналам связи, а энергия для питания электронного блока прибора — через воздух.

Работы ведутся в рамках гранта Российского научного фонда «Создание научных основ для построения новой системы измерения напряжения высоковольтных линий электропередач с обеспечением гальванической развязки в каналах передачи энергии и информации», сообщает пресс-служба вуза.

Важной составляющей разработки является значительное уменьшение размеров датчика, притом, что современные технические средства измерения напряжения на линиях, где оно составляет сотни киловольт, как правило, очень громоздкие и дорогие.

«Мы не осуществляем гальваническую развязку на уровне измерительного органа датчика, как это делают все остальные. Гальваническая развязка осуществляется непосредственно при передаче информации. При этом есть необходимость питания электронных блоков датчика, которые гальванически связаны с линией электропередач, и здесь мы так же используем гальванически развязанный канал передачи энергии для его подпитки, основанный на базе систем беспроводной передачи энергии», — пояснил заведующий кафедрой «Электроэнергетические системы атомных станций» Валерий Завьялов.

Электронный блок датчика будет подпитываться от внешнего источника, расположенного на земле, а энергия для питания электронного блока будет передаваться через систему беспроводной передачи энергии.

По сообщению пресс-службы СевГУ, разработчиками уже проработаны теоретические вопросы, получены верифицированные математические и компьютерные модели.

В настоящее время разрабатывается конструкторская документация, готовится прототип и проводятся лабораторные испытания. По результатам лабораторных испытаний будет разработана методика для производства и серийного изготовления датчиков. Применять их будут на электрических станциях и подстанциях, в частности, для работы релейной защиты. Датчики также можно будет использовать для коммерческого учета электроэнергии и систем управления на электрических станциях.