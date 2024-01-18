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Стенка на Красном спуске обрушилась

Рябов Михаил

Пока обвал подпорной стены незначительный, но сильные осадки могут вызвать дальнейшее обрушение.

Обвал фрагмента подпорной стены на Красном спуске произошел 18 января в 16.50. В зоне обрушения оказался троллейбус, который получил незначительные повреждения кузова. К месту происшествия сразу же был направлен наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю для регулирования движения. Пострадавших в результате инцидента нет.

Департамент транспорта Севастополя предупредил, что из-за происшествия возможны затруднения движения и сбои в расписании маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны.

Пассажиров и автомобилистов просят учитывать данную информацию.