Открыли Штаб общественной поддержки

Раньше здесь располагался «Штаб мы вместе – Севастополь», но сейчас он переехал.

— Штаб общественной поддержки призван объединить людей разных профессий для реализации социально значимых проектов, для поддержки гражданских инициатив. Он должен стать площадкой для открытого диалога и представителей исполнительной власти, депутатского и предпринимательского сообщества, общественников для решения насущных вопросов. Очень знаменательно, что штаб открывается именно в этом месте, там, где ни один год успешно функционировал штаб «Мы вместе — Севастополь», — заявил председатель Заксобрания Севастополь Владимир Немцев.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, задача штаба — «чтобы с утра до позднего вечера это пространство было заполнено людьми, шли дискуссии, обсуждались проекты, и в конечном итоге, принимались решения о развитии нашего города». Как сообщил глава города, работа штаба не ограничится какими-то временными рамками и что он станет «центром сборки лучших идей».

Штаб разделен на несколько зон: спикер-зона, молодежная, приемная граждан и «круглые столы», а также есть пространство для проведения мастер-классов. Кроме того, губернатор анонсировал открытие здесь филиала фонда «Защитники Отечества».

Всего у штаба будут три сопредседателя: секретарь Севастопольского регионального отделения «ЕР» Михаил Развожаев, секретарь Балаклавского отделения партии «Единая Россия» Павел Харламов и руководитель волонтерского движения ««Защитникам V2022» Любовь Шмиголь.

Кстати, одним из первых мастер-классов, который провели в день открытия, было плетение маскировочных сетей. Приглашенные на мероприятие школьники так увлеклись, что буквально за пару часов сплели сеть целиком.

— Молодежь к нам часто приходит на Володарского, 19 — школьники, студенты, родители приводят детей. Сейчас дефицита людей у нас нет, но мы все равно будем всем рады. В день мы плетем до 300 квадратных метров сетей. Потребность в них высокая — на наши сети всегда очередь. А в целом, за время существования нашей организации, волонтеры сплели 90 тысяч квадратных метров сетей. А еще делаем костюмы для военнослужащих «лешики» и «кикиморы». Делаем их из спанбонда — материал негорючий и не впитывает влагу. Эти костюмы делают около 20 человек на дому, мы их называем «лешиковы мамы», — рассказала руководитель волонтерского движения «Масксети. Из Севастополя с любовью» Ольга Коваленко.

Экоактивисты научили детей выкладывать мозаику из стекла, а директор Севастопольской детской художественной школы Александр Бурцев представил выставку юных художников — победителей и призеров V Межрегионального конкурса детского рисунка «Нарисую Севастополь сердцем».

«Единая Россия» перед президентскими выборами открывает штабы общественной поддержки по всей стране. Так, на 15 января сообщалось о работе 29 таких штабов, а всего планируется открыть около 50.