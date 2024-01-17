У Севастополя будет своя медаль в честь 10-летия Русской весны
В правительстве Севастополя принято решение разработать эскиз медали в честь 10-летия Русской весны. Соответствующий указ о проведении конкурса на лучший эскиз подписан губернатором Михаилом Развожаевым.
Название медали – «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». На проведение конкурса отведена всего неделя, с 17 по 24 января.
Участие могут принять как отдельные граждане, так и авторские коллективы, независимо от мест проживания.
В обозначенный срок соискатели должны успеть не только создать макет, но также заполнить заявку на участие по установленной форме, а также подписать согласие на обработку персональных данных.
Особо оговаривается, что конкурсную работу-эскиз должно сопроводить текстовое описание объемом не более 500 знаков.
Направлять перечисленные документы вместе с эскизом медали следует на электронную почту medal@sev.gov.ru до 24 января 2024 года.
Подробности о проведении конкурса можно узнать на сайте департамента внутренней политики, которая и является организатором конкурса.
Напомним, что в декабре 2023 года Госсовет Крыма учредил медаль в честь 10-летия вхождения Крыма и Севастополя в состав России.
Награждать планируется «за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией; за участие в подготовке и проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года».