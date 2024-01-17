У Севастополя будет своя медаль в честь 10-летия Русской весны

В правительстве Севастополя принято решение разработать эскиз медали в честь 10-летия Русской весны. Соответствующий указ о проведении конкурса на лучший эскиз подписан губернатором Михаилом Развожаевым.

Название медали – «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». На проведение конкурса отведена всего неделя, с 17 по 24 января.

Участие могут принять как отдельные граждане, так и авторские коллективы, независимо от мест проживания.

В обозначенный срок соискатели должны успеть не только создать макет, но также заполнить заявку на участие по установленной форме, а также подписать согласие на обработку персональных данных.

Особо оговаривается, что конкурсную работу-эскиз должно сопроводить текстовое описание объемом не более 500 знаков.

Направлять перечисленные документы вместе с эскизом медали следует на электронную почту medal@sev.gov.ru до 24 января 2024 года.

Подробности о проведении конкурса можно узнать на сайте департамента внутренней политики, которая и является организатором конкурса.

Напомним, что в декабре 2023 года Госсовет Крыма учредил медаль в честь 10-летия вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Награждать планируется «за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией; за участие в подготовке и проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года».