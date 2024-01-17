Садовые товарищества могут взять в аренду электрогенератор

Жители Фиолента, Дергачей, Юхариной балки в непогоду часами сидят без света, а значит и без тепла и воды. Вопросы реконструкции старых энергосетей и строительства новых электроподстанций в этих районах Севастополя пока не решаются. Но на аварийный случай ГБУ «Горсвет» готов дать садовым товариществам в аренду электрогенераторы.

«Вторые сутки, при минусовой температуре, напряжение в сети всего Фиолента 190 В: электроприборы отключаются. Ответ 102 ПЭС: линия в перегрузке, ничего сделать не можем, отключите электроприборы. На Фиоленте нет водо- и газопровода, вода качается насосами, отопление электричеством. Все наши обращения по поводу проблем энергоснабжения до прихода холодов проигнорированы. В домах проживают семьи с детьми. Просим в срочном порядке принять меры! Напряжение в сети не соответствует стандартам энергоснабжения!» — пишут жители Фиолента в официальных телеграм-каналах городских служб.

На эти крики о помощи в управлении информационной политики Севастополя отвечают, что обеспечение надежного и качественного электроснабжения садовых товариществ, расположенных в районе мыса Фиолент и Юхариной балки, возможно только при условии технической реконструкции существующих сетей. Их пропускная способность ограничена и происходит частое срабатывание защитных устройств.

«В настоящее время правительство изыскивает источники финансирования для реконструкции сетей электроснабжения садовых товариществ, расположенных в районе мыса Фиолент и Юхариной балки. При этом, зачастую причинами отключений является неудовлетворительное состояние электрических сетей садовых товариществ», — говорится в ответах.

Иногда отписки бывают более оптимистичными: «в сложившихся условиях необходимо взаимодействие всех собственников сетей, обеспечивающих поставку электроэнергии конечным потребителям».

Можно взять в аренду электрогенератор

В особо сложные моменты, когда потребители сутками находятся в холоде, ГБУ «Горсвет» нашел временный вариант решения проблемы: можно взять электрогенератор в аренду. Правда, пока садовые товарищества такой услугой ни разу не воспользовались.

В Горсвете пояснили, что в аренду предоставляются мощные генераторы, которые могут запитать всё садовое товарищество. Аренда стоит недешево, но если все жители примут такое решение, то цена для каждого домохозяйства будет вполне доступной.

«Для оформления договора по предоставлению платной услуги, определения подходящей ЭУ (передвижная ,стационарная, мощность и т.д.) и возможности ее установки, необходимо направить в адрес ГБУ «Горсвет» соответствующую заявку на электронный адрес — gorsvet@sev.gov.ru», — сообщили в ГБУ «Горсвет».

В заявке нужно указать необходимую информацию: наименование юридического лица или фамилия физического лица; место, где планируется разместить ЭУ и период, на который генератор будет взят в аренду. Кроме того, понадобится предоставить и техническую информацию. По этим вопросам можно проконсультироваться по телефону: (8692) 77-79-00.