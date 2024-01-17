Прошли бесплатные курсы и получили новую профессию

Почти 800 севастопольцев в 2023 году получили свидетельства о прохождении профессиональных курсов по направлению службы занятости в рамках нацпроекта «Демография». После завершения обучения 67% горожан нашли новую работу.

«Среди популярных курсов — обучение по закупкам и бухгалтерии в программе 1С, психология, информационные технологии и работа на маркетплейсах. Также большим спросом пользовались курсы по рекламе и графическому дизайну. Самыми активными участниками программы стали люди старше 50 лет (44 %), молодые мамы с детьми дошкольного возраста (37 %) и безработные граждане (11%)», — сообщили в севастопольском Центре занятости населения.

Почти все курсы проходили в дистанционном формате, поэтому севастопольцы могли подключаться к занятиям, которые проходили в других городах России.

Записаться на курсы можно и в этом году. Посмотреть список образовательных программ можно на портале «Работа России». Правда, пока на сайте размещено такое объявление: «Подача заявок на прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» временно приостановлена. Возможность подачи заявок будет открыта в первом квартале 2024 года».

Так что нужно внимательно следить за обновлениями на сайте. Также получить консультацию можно, обратившись в городской Центр занятости.