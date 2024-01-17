Подготовлены официальные места для Крещенских купаний

ГУ МЧС России по Севастополю опубликовало их перечень:

— акватория бухты Карантинной — на территории Херсонеса Таврического;

— пляж «Омега»;

— пляж «Хрустальный»;

— пляж «Городской» в Балаклаве;

— побережье в районе причала №286 в бухте Казачьей;

— берег микрорайона Радиогорка;

— набережная гарнизонного пляжа поселка Кача;

— вблизи базы отдыха «Звездный берег»;

— на пляже «Учкуевка»;

— на пляже поселка Андреевка.

На пляже «Хрустальный», в Каче и в Казачьей совершить купание можно будет и в ночное время.

Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там будут развернуты пункты обогрева, а также начеку будут специалисты экстренных служб, способные вовремя прийти на выручку.