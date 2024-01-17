Подготовлены официальные места для Крещенских купаний
Безопасно совершить традиционные крещенские омовения 19 января православные жители Севастополя смогут в 10 специально оборудованных местах на берегу моря.
ГУ МЧС России по Севастополю опубликовало их перечень:
— акватория бухты Карантинной — на территории Херсонеса Таврического;
— пляж «Омега»;
— пляж «Хрустальный»;
— пляж «Городской» в Балаклаве;
— побережье в районе причала №286 в бухте Казачьей;
— берег микрорайона Радиогорка;
— набережная гарнизонного пляжа поселка Кача;
— вблизи базы отдыха «Звездный берег»;
— на пляже «Учкуевка»;
— на пляже поселка Андреевка.
На пляже «Хрустальный», в Каче и в Казачьей совершить купание можно будет и в ночное время.
Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют верующим погружаться в воду только в специально подготовленных местах, ведь именно там будут развернуты пункты обогрева, а также начеку будут специалисты экстренных служб, способные вовремя прийти на выручку.