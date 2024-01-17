Неприятный гость избил хозяина табуреткой

Житель Севастополя пригласил в гости приятеля и они отметили встречу выпивкой. Впрочем, их общение быстро переросло в конфликт и визитер ударил друга деревянным табуретом по лицу.

Разбираться в скандале с рукоприкладством пришлось сотрудникам полиции. Они установили, что 36-летний мужчина нанес не менее двух ударов по лицу 52-летнего хозяина квартиры, чем причинил ему легкие телесные повреждения. Дебошира задержали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.