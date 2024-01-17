На Сахарной Головке подтопило дома

В ТСН «Сахарная Головка» из-за дождей и снега подтопило дома и придомовые территории. Спасатели эвакуировали двух человек.

«17 января около полуночи на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» поступило сообщение о подтоплении частных домовладений, затоплены участки и дома в районе ТСН «Сахарной Головка». К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Север», — сообщили в Спасательной службе Севастополя.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы три спасателя и один автомобиль. Работы велись до половины четвертого утра.

Это уже не первый случай в Сахарной Головке, когда из-за непогоды были подтоплены дома в садоводческих товариществах. Например, весной 2022 года после обильных дождей река Черная вышла из берегов. Тогда даже пришлось демонтировать дамбу, чтобы предотвратить подобные происшествия.