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Ходил по улицам с неправильным шевроном

Свинцова Анна

Ленинский районный суд Севастополя арестовал на 10 суток уроженца Дагестана за демонстрацию запрещенной символики. Нехорошие надписи размещались на шевроне, пришитом на бейсболку.

«Суд рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении мужчины 1990 года рождения. 14 января молодой человек прогуливался около гостиницы «Севастополь» в черной бейсболке. Сотрудники полиции обратили внимание на шеврон, который мужчина разместил на головном уборе. А именно надпись, символизирующую запрещенную в Российской Федерации террористическую организацию «Игил»», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Полицейские задержали молодого человека, а суд принял решение об его аресте.