Ходил по улицам с неправильным шевроном

Ленинский районный суд Севастополя арестовал на 10 суток уроженца Дагестана за демонстрацию запрещенной символики. Нехорошие надписи размещались на шевроне, пришитом на бейсболку.

«Суд рассмотрел протокол об административном правонарушении в отношении мужчины 1990 года рождения. 14 января молодой человек прогуливался около гостиницы «Севастополь» в черной бейсболке. Сотрудники полиции обратили внимание на шеврон, который мужчина разместил на головном уборе. А именно надпись, символизирующую запрещенную в Российской Федерации террористическую организацию «Игил»», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Полицейские задержали молодого человека, а суд принял решение об его аресте.