Для заброшенных береговых батарей начнется новая жизнь

Новый туристический маршрут по оборонительным батареям с дополненной реальностью появился в Севастополе благодаря общественной организации «Гренадёр». Но для этого фортификационные сооружения пришлось приводить в порядок и вывезти из них тонны мусора.

— Несколько лет назад мы создали общественную организацию и стали реализовывать проект, связанный с просвещением школьников. Мы водили детей по местам воинских сражений, по батареям, но нам было стыдно про них рассказывать — в таком жутком состоянии они находились. Эти военные объекты сыграли значимую роль в обороне города, а если еще учесть статус Севастополя как патриотической столицы, то и совсем становится неловко. Решили, что нужно приводить это все в порядок, — рассказал руководитель «Гренадёра» Илья Давыдов.

Так появился проект «Южный щит России». Сначала проводили субботники своими силами. Правда, в батареях накопилось столько мусора, что на каждый объект понадобилось по несколько дней. Только одну казарму правого фланга Южного форта в Балаклаве общественники убирали четыре дня!

Строительство Балаклавской группы береговых укреплений, в которую и входил форт Южный, началось еще в 1912 году. Для размещения личного состава были построены четыре казармы разного размера, предназначенные для размещения двух-трех рот солдат.

Подробная информация о батареях с фотографиями и схемами есть на сайте «Южный щит России» (южный-щит.рф). А на самих объектах, расчищенных от многолетней грязи и мусора, появились информационные стенды с кратким описанием, навигацией и QR-кодами.

Сейчас на маршруте расположено пять батарей, но их число будет увеличиваться. По словам И.Давыдова, самое сложное было найти информацию, какие орудия стояли на каждой батарее. Поиски велись в архивах и на специализированных форумах.

— Больше всего было мусора на 7-й мортирной батарее на Северной стороне. Там стояла воинская часть, которая сбрасывала весь мусор в фортификационное сооружение. Чего там только мы не находили: комплекты химзащиты, кружки, железные бидоны, кучу шлака. Батарея частично находится в жилом секторе, туда и бомжи приходили в казематы, и дети лазили, а некоторые личности использовали заброшенные казармы в качестве туалета, — рассказал И.Давыдов.

Общественники привели в порядок форт Северный, 10-ю и 16-ю береговые батареи. Субботники проводились уже на средства гранта: закупили перчатки, мешки для мусора, 20 лопат, секаторы, строительные тачки и ведра.

В этом году общественники намерены продолжить проект своими силами и с помощью меценатов привести в порядок 15-ю и 24-ю береговые батареи, сделать прорисовку орудий — этим занимается профессиональный дизайнер, изготовить информационные стенды. По словам И.Давыдова, согласно царской нумерологии, в Севастополе расположено 26 батарей. При этом 30-я береговая батарея имела 26-й номер.

— Не все из этих батарей сохранились, не все были достроены к моменту революции, где-то был только залит фундамент. Некоторые сооружения уже практически сровнялись с землей, некоторые находятся на территории военного полигона. Вопрос с их сохранением и поддержанием чистоты — сложный. Часть батарей взята под охранный договор — например, 16-я батарея. Какие-то батареи, возможно, находятся на балансе у «Парков и скверов», а какие-то остаются бесхозными. Так, 7-я мортирная батарея не стоит ни на чьем балансе. На самом деле, когда мы начали этим заниматься, то выясняли, что вопрос поднимался на встрече с Президентом еще года три назад, но с этого момента ничего не изменилось, — сетует общественник.

У «Гренадёра» амбициозные планы: общественники планируют взять форт Южный и форт Северный под свою защиту, заключив охранные договоры с городом. А также включить в единый исторический маршрут, который уже в январе-феврале презентует управление по туризму, как можно большее количество защитных сооружений. Ну и облагородить территории вокруг, поставить скамейки и частично огородить батареи.

— Хотелось бы, чтобы большинство батарей на историческом маршруте представляли собой музейное пространство, с интерактивом и мастер-классами. Также есть идея сделать полноценные макеты орудий — например, на батареях стояли здоровенные корабельные орудия по 10 метров в длину и высотой в метров пять. Проблема в том, кто это будет содержать, поэтому нужно взаимодействие с правительством, — считает И.Давыдов.

Кроме того, организация внесла предложение: пушки, которые вмонтированы на набережной Балаклавы, нужно аккуратно извлечь, почистить и установить на пушечные лафеты, как они и стояли раньше. Но есть и противники этой идеи. Все решится на голосовании жителей.

Погружение в прошлое

Общественная организация «Гренадёр», помимо этого проекта, активно занимается военно-историческим просвещением и реконструкцией. В основном в фокусе внимания два исторических периода — Крымская и Великая Отечественная война. Реконструкторы проводили в школах и вузах интерактивные уроки, а с собой приносили снаряжение, организовали множество экскурсий.

— Как реконструкторам нам неинтересно провести обычную экскурсию. Обязательно нужно добавить какой-то элемент: надевали бескозырки, детям давали каски, приносили макеты вооружения. Сразу предупреждали: будет сложно, но если вы хотите прочувствовать, насколько сложно было нашим бойцам во время войны в полном снаряжении карабкаться по склонам горы Гасфорта, то, пожалуйста, идем с нами. Но только не нойте! Хотя маршрут там небольшой — четыре километра всего. Так школьники через свой личный опыт погружаются в историю.

А еще И.Давыдов — организатор военно-исторических фестивалей. С 2014-го по 2019 год он был одним из организаторов фестиваля «Крымского исторического фестиваля». С 2020-го по 2023 год вместе с командой «Гренадёра», куда входят профессиональные историки, археологи и даже повара, были соорганизаторами фестиваля «Русская Троя». Из-за СВО фестивали не отменили, но все же некоторые ограничения появились. Например, запрещено использование пиротехники. И не всегда удается воплотить задуманное.

— В 2023 году у нас должно было быть три крупных фестиваля. Так, в Таганроге мы должны были провести фестиваль про оборону Таганрога в период Крымской войны. За несколько недель до мероприятия в город прилетела ракета, и все отменилось, поэтому пока что-то планировать сложно, — говорит И.Давыдов.