В Крыму задержали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ

Полицейские и росгвардейцы Крыма задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы у нотариуса, якобы для финансирования ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Крыму полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств у жительницы Симферополя. По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что во время обысков дома у фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемого заключили под стражу.