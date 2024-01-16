Травматизм в непогоду не превысил пределы допустимого

Уровень травматизма с 13 по 15 января в правительстве Севастополя не считают слишком высоким. Об этом «Севастопольской газете» рассказал заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

По его данным, в первый день снегопада, 13 января, по состоянию на 17.00, в городские больничные стационары были госпитализированы 20 взрослых и шестеро детей. На следующий день, в период с 14 по 15 января, в городские больницы с травмами, случившимися в результате падения, поступили 10 взрослых и два ребенка.

– Я говорю о случаях, когда без госпитализации было не обойтись, – уточнил А.Кулагин.