Телефонным аферистам удалось обмануть еще пятерых горожан

«Потерпевшим звонили на телефоны, в том числе с использованием мессенджеров, неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранителями с сообщением, что мошенники пытаются похитить их деньги с банковских счетов. Якобы для предотвращения несанкционированного списания, позвонившие убедили своих жертв как можно быстрее перечислить все сбережения на продиктованные счета», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Телефонные аферисты обманули 69-летнего мастера коммунального предприятия, 67-летнего электросварщика завода железобетонных изделий, 60-летнего пенсионера и 39-летнюю заведующую телестудией образовательного учреждения, а позже — еще и 39-летнюю воспитательницу детского сада. Каждый из жертв перечислил дистанционным мошенникам от 130 до 162 тысяч рублей, а воспитательница — 470 тысяч рублей.

«Стоит отметить, что потерпевшие знали о существовании данной мошеннической схемы, но, испугавшись за сохранность своих сбережений, поверили незнакомцам и выполнили их требования», — рассказали в пресс-службе УМВД.