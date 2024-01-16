Стройку жилых домов на Колобова приказано проинспектировать

Местные жители уже не единожды сообщали о критическом состоянии стенки, что явно связано с начавшейся стройкой нескольких новых корпусов ЖК «Александрия». Подпорная стенка находится между двумя участками и в связи с активными строительными работами оказалась под угрозой разрушения.

Доложить ситуацию на аппаратном совещании 15 января губернатор Михаил Развожаев потребовал от уже выезжавшего на место заместителя директора департамента городского хозяйства Николая Битосова. Тот пояснил, что ООО «УКСевРЭП», куда в первую очередь обратились жильцы с просьбой о помощи, это управляющая компания, которая пытается своими силами оказать содействие жителям. Однако, по его словам, в горхоз никаких обращений не поступало.

Губернатора возмутила такая постановка вопроса: «Как к вам обращение не поступало, ко мне уже через ЦУР поступило. Тут написано даже, что людям было предложено написать официальное заявление в Госжилнадзор. Вот этой ерундой долго будут заниматься? Ждем, когда чего-нибудь на голову упадет?!– возмутился он.

М.Развожаев приказал сразу после аппаратки отправиться на Колобова и разобраться в ситуации, прихватив с собой представителя Госжилнадзора.

– Люди пишут, что в результате проводимых работ стенка начала активно разрушаться, – сопроводил устный путевой лист губернатор.

Н.Битосов уточнил, что, по его данным, на данном участке ведет строительство двух многоквартирных домов компания «Карбон», разрешение на строительство было выдано. Он также предложил включить в состав инспекции Севстройнадзор.

– Пусть все поедут и посмотрят, каким образом там работы ведутся, со всеми необходимыми допусками и так далее. Если в результате таких начавшихся работ проблемы возникают, надо разбираться. Стройка рядом с домом никому не нравится, но есть объективные вещи. Надо понять, что происходит, – распорядился М.Развожаев.

После этого он предложил присутствующим подчиненным проснуться после Нового года и начать работать. Заодно пообещал кадровые решения.

– Мы еще итоги не подвели успешной реализации задач прошлого года, а уже обкосячились со всех сторон, – подытожил совещание глава города.