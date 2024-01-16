Новую транспортную схему продолжают корректировать

Безлимитные проездные теперь действуют и на пригородных маршрутах. Увеличен интервал «бесшовной» пересадки и добавлены автобусы на маршруты №1 и №94.

На прошлой неделе на совещании в правительстве Севастополя обсудили замечания и недовольство жителей новой транспортной схемой, которая заработала с 1 января. Губернатор Михаил Развожаев отправил своих подчиненных лично проверить работу общественного транспорта в качестве пассажиров. Уже через несколько дней были внесены некоторые изменения.

«Хочу отметить, что мы продлили многие маршруты по просьбам жителей. По неудобствам, связанным с отмененным маршрутам, продолжается мониторинг. По первым итогам этой работы, напомню, уже приняты следующие решения:

увеличиваем количество автобусов по маршруту №1 «пл. Нахимова – ул. Генерала Жидилова»; увеличится количество транспорта на маршруте №94, сократится интервал его движения», — сообщил заместитель губернатора Севастополя Павел Иено.

Так, максимальное ожидание 94-го автобуса уменьшится с часа до 30 минут. В ГУП «Севэлектроавтотранс им.А.С. Круподерова» в свою очередь, сообщили, что также увеличено количество рейсов и скорректировано расписание троллейбусных маршрутов 17 и 20 в утренние часы. Троллейбус №17 идет по маршруту «ул.Горпищенко — 5-й километр», а №20 — «пр. Победы — 5-й километр».

Есть еще парочка приятных новостей: во-первых, интервал, в пределах которого работает бесплатная пересадка по ЕГКС, увеличится с 40 до 60 минут, а, во-вторых, безлимитные проездные на автобус действуют теперь и на пригородных маршрутах ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова». Но система бесплатных пересадок пока работает только с транспортными картами ЕГКС.

Некоторых уступок удалось добиться и жителям улицы Жидилова, которые больше всех были недовольны транспортной схемой. Они встретились с начальником управления транспорта и в итоге даже добились некоторого компромисса. С 1 февраля маршрут №28 будет ходить как раньше до Малахова Кургана (вместо ул.Адмирала Макарова).

В дептрансе пообещали ежедневно проверять, как работают автобусы на маршрутах. По всем вопросам работы общественного транспорта просят писать в личные сообщения группы департамента транспорта в «ВКонтакте».