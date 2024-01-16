Мужчина потратил деньги новой знакомой, пока она спала

Житель Севастополя познакомился с дамой, пригласил ее к себе домой и пока она спала, украл банковскую карту и отправился тратить чужие деньги на алкоголь и развлечения.

Вечером 35-летний мужчина познакомился с 41-летней женщиной и сразу пригласил ее к себе. После совместного застолья гостья уснула и хозяин решил воспользоваться этим обстоятельством: тайком похитил у спящей дамы ее банковскую карту и отправился на поиски ночных приключений. На алкоголь, продукты и развлечения с карты ушло более 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Пропажу денег потерпевшая заметила утром и заподозрила в этом кавалера. К тому времени он уже вернулся, хорошенько погуляв. Мужчина оказался вполне честным — признался в присвоении карты и пообещал всё возместить. Но обещание не выполнил, поэтому женщина обратилась с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в полиции.