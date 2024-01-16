Музей Крыма в Новом Херсонесе почти достроили

Военные строители уже благоустраивают территорию возле музея Крыма и устанавливают фонтаны. Сейчас на объекте, который входит в историко-археологический парк «Херсонес Таврический», работает 110 человек.

«В музее Крыма выполнены в полном объеме все фасадные работы, закончена большая часть отделочных работ. В данный момент мы укладываем мрамор на пол и работаем над устройством архитектурно-художественной подсветки здания и установкой фонтанов», — рассказал военстроевец Андрей Евтушенко.

«Военно-строительная компания» на своем сайте выложила видео, на котором видна высокая готовность объекта. По словам А.Евтушенко, прилегающая территория будет вымощена гранитной брусчаткой. А на клумбы только возле музея Крыма высадят более двух тысяч растений. Кстати, музей будет подсвечиваться и ночью — свет будет ненавязчивым и приглушенным. Здание будет выглядеть роскошно как снаружи так и внутри.

«Эксклюзивные дизайнерские решения разработаны Сретенскими архитектурными мастерскими. К примеру, уникальная конструкция потолка музея, сочетание алюминия и краски в отделке стен, мраморный пол. Уже скоро здесь появится новая достопримечательность Крыма», — рассказал А.Евтушенко.

Четырехэтажный музей Крыма занимает около 12 тысяч квадратных метров площади. В здании разместится восемь экспозиционных пространств. Там будет панорамный кинотеатр, медиазал и иммерсионный зал.

Параллельно с музеем Крыма строители возводят музей Античности и Византии, амфитеатр, ремесленные мастерские, научно-образовательные и молодежные центры. Центры уже практически готовы к сдаче. Работу над всем комплексом завершат уже в этом году.

Директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история Иван Есин на выставке «Россия» заявил, что историко-археологический комплекс не имеет аналогов в стране и лишь несколько комплексов в мире можно сравнить с тем, что будет создано в Севастополе. При этом парк даст большое количество рабочих мест специалистам из разных сфер.

Завершить строительство всех объектов Нового Херсонеса должны в 2024 году.