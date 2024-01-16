Двор с рухнувшей парковкой на проспекте Победы благоустроят

Подписан контракт на ремонт и благоустройство внутриквартальной и придомовой территории дома на пр.Победы, 2б, которая весной 2019 года обрушилась вместе с припаркованными автомобилями.

Контракт заключен 29 декабря прошлого года между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и московским ООО «Объединенная сервисная компания» (ООО «ОСК»). Как сказано в документе «Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 29 декабря 2023 года, а в части исполнения — до полного исполнения сторонами своих обязательств». При этом на сайте госзакупок указана другая дата выполнения работ — 5 февраля 2024 года. То есть фактически ремонт нужно выполнить за один месяц! Цена контракта 54 млн рублей.

И в техническом задании, и в смете кроме общих формулировок нет никакой информации как подрядчик намерен укреплять оползневой склон. Другой документации по контракту в открытом доступе нет.

Согласно смете, подрядчик обязан произвести ремонт и комплексное благоустройство придомовой территории, а также ее озеленение. Известно, что работы осуществляются в рамках реализации госпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя» и финансируются из бюджета Москвы.

Напомним, весной 2019 года придомовая парковка многоквартирного дома на пр.Победы, 2б обрушилась в соседний двор вместе со стоявшими на ней автомобилями. Дом новой постройки возведен на склоне, под парковку была сформирована насыпь, ограниченная подпорной стеной.

ЧП произошло рано утром. Люди не пострадали, а одному из автомобилей был причинен значительный ущерб. Через месяц городское правительство выделило 1,7 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на месте обрушения. Тогда глава департамента городского хозяйства, а сегодня и.о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов докладывал, что для выполнения изыскательских работ потребуется полгода.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев просил ускорить процесс проектирования и завершить его к концу 2019 года. Стоимость работ по восстановлению и благоустройству территории тогда оценивали в 26 миллионов рублей. В дальнейшем было несколько попыток провести конкурс на поиск добросовестного подрядчика, но все они завершались расторжением контрактов.

Обрушение на придомовой территории также связывают с превышением должностных полномочий бывшим главным архитектором Севастополя Александром Моложавенко. По данным правоохранителей, он на основании подложных документов разрешил ввести в эксплуатацию многоэтажку на проспекте Победы, 2б. Но Нахимовский районный суд Севастополя до сих пор не пришел к заключению, виновен бывший главный архитектор, или нет. Сначала он содержался под домашним арестом, потом меру пресечения намного смягчили. В настоящее время А.Моложавенко — профессор кафедры «Архитектура и дизайн» Севастопольского госуниверситета и член экспертного совета Минстроя в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».