Вернут три отмененных прежде автобусных маршрута

Автобусы 17, 20 и 34, сокращенные при оптимизации городской транспортной сети, поручено вернуть на маршруты с 22 января и до лета.

К презентации на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 15 января директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев подготовился основательно.

Напомним, что на предыдущем заседании правительства ему было приказано вместе с сотрудниками профильных департаментов проинспектировать положение дел на измененных автобусных маршрутах и детально доложить ситуацию.

На этот раз он также привычно пустился в пояснение предпринятых департаментом реформаций с перечислением маршрутов, номеров автобусов и заверениями в проведенных его ведомством мониторинговых исследований, занявших почти целый год. С.Таматаев в очередной раз рассказал о дублирующих маршрутах, от которых надо было избавляться и уверял, что все недовольства пассажиров, хоть и имеют место, но местами уже разрешены, а местами и вовсе необоснованны.

В качестве примера глава дептранса сообщил, что в субботу 13 января (выходной, непогода, гололед! – Прим.авт.)) он лично проехал на автобусе №26а, который должен ходить до улицы Жидилова, и на удивление не обнаружил никакой перегруженности.

По словам транспортного чиновника, не стоит также пенять и на маршрут №94 — он и прежде не «заходил» на 5-й километр Балаклавского шоссе. Зато теперь на маршруте сокращен интервал ожидания и в полтора раза увеличено количество рейсов!

— Теперь интервал ожидания составляет не более получаса, — обнадежил С.Таматаев.

Из очевидно положительных моментов транспортных преобразований после заезда 13 января — увеличение числа рейсов маршрута №1, а также удлинение интервала, в течение которого можно осуществить бесшовную пересадку — с 40 до 60 минут.

— На это я обратил внимание, когда ездил в Балаклаву. Если бы была заторовая ситуация на девятом маршруте, и я бы не попал в этот 40-минутный интервал, то оплатил бы второй раз, — поделился собственным эмпирическим опытом С.Таматаев.

Кроме того, чиновник пообещал, что жителей Корабельной стороны обезопасят от остановки транспорта при отключении электроэнергии — на маршрут выведут троллейбусы на автономном ходу.

В свою очередь,губернатор Михаил Развожаев признал, что «опыт даже такой небольшой коррекции транспортной схемы показал, что таким образом делать нельзя. Даже четыре маршрута, которые отменили, привели к непониманию и неприятию».

Глава города также отметил полный провал дептрансом организационной и информационной работы.

— Люди должны 20 раз услышать и несколько раз попробовать. Один раз показав презентацию, никто не понял, как это будет меняться. Отменять маршруты можно только в том случае, если они не востребованы, и все пассажиры с удовольствием пользуются чудесными пересадками. Однако реакция людей показывает, что это не так, — указал М.Развожаев, вынеся совершенно неожиданное решение.

– Я вот что предлагаю: до конца недели вот эти три маршрута возвращайте — 17-й, 34-й и 20-й! Пусть они полгода работают по регулируемому маршруту дополнительно. Выдержит наша транспортная сеть еще один рейс. Еще улучшим транспортное сообщение Жидилова, Балаклавы и проспекта Победы. Пускай люди ездят! Полгода понаблюдаем за существованием двух моделей. Люди привыкнут, посмотрим, летом к этому вопросу вернемся, — заключил М.Развожаев.

Он также поручил сделать все необходимые расчеты, и с понедельника 22 января вернуть эти три длинных маршрута.

— Когда люди начнут привыкать, может быть, эти маршруты сами и отпадут. Но пока их верните. Это чувствительная сфера. Вроде бы все нарисовали, посчитали, но оказалось в конечном итоге, что все дороже, — подытожил глава города.

В завершении темы М.Развожав упомянул некого «товарища Кобышева» (начальник управления транспорта департамента Алексей Кобышев), который весьма некорректно общался с жителями города.

— Если он так и будет с людьми общаться, он работать не будет, — пригрозил М.Развожаев.

В ходе обсуждения был упомянут еще один нюанс новой транспортной схемы. Как оказалось, осуществить бесшовную пересадку (без повторной оплаты) могут только обладатели карт ЕГКС, с помощью банковских карт, по признанию С.Таматаева, это сделать раньше марта не получится.