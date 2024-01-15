В приоритете — патриотическое воспитание и здоровый образ жизни

Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года. Победителями признаны 22 некоммерческие организации Севастополя. Они получат гранты на общую сумму более 58 млн рублей на реабилитацию участников СВО, патриотическое воспитание, помощь детям-инвалидам и их родителям, бомжам и бездомным животным.

Волонтерство

Самый большой грант в размере 10,3 млн выиграл Духовно-просветительский центр Великого князя Владимира на реализацию гуманитарной миссии Севастопольского благочиния. Проект направлен на оказание гуманитарной помощи не менее 50 тысячам человек, находящимся в зоне боевого соприкосновения, на территории ДНР, Запорожской и Херсонских областей, воинам Российской армии на передовой, священнослужителям, монахам, семьям священников, находящихся в зоне боевого соприкосновения, вынужденным переселенцам временно проживающим в Севастополе и Крыму.

Фонд «Сердце Севастополя» на проект «Территория добра. Севастополь» получил четыре млн рублей. Его волонтеры оказывают комплексную гуманитарную помощь беженцам и вынужденным переселенцам.

На восстановление психологического здоровья волонтеров и работников социальной сферы, в том числе работающих на горячей линии в Запорожской области грант в 1,4 млн рублей получила общественная организация «Развитие психологической помощи». Психологическую разгрузку их подопечные получат в одном из живописных мест Крыма, воссоединяясь с природой с помощью арттерапии.

Проект «PROдвижение» Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций получил один миллион рублей. Деньги пойдут на повышение компетенций социальных команд НКО, органов территориального самоуправления и инициативных групп активных граждан.

Патриотизм и история

На реализацию проекта «Честь и верность. Адмирал Ф.Ф.Ушаков» центр духовно-патриотического просвещения им.Адмирала флота П.С.Нахимова выиграл три млн рублей. Проект включает проведение интерактивных игр и онлайн-занятий о ролиФ.Ушакова в создании Черноморского флота и Севастополя, издание сборника «Город-герой Севастополь. Неизвестные страницы», съемки исторического документального фильма и проведение научно-практической конференции.

Школа будущих командиров на проект «Под флагом великой державы» получила 2,8 млн рублей и будет воспитывать подростков и молодежь в духе патриотизма, гражданской ответственности, гордости за свою страну.

Некоммерческая организация центр военно-исторической реконструкции «Юнги 32 экипажа брига Меркурий Черноморского флота» за 2,5 млн проведут занятия по морской теории, практике, истории флота и судомоделированию для активизации военно-патриотического воспитания и содействию профессиональной ориентации подростков.

Некоммерческая организация «Творчество и культура «Климентфест» за 1,5 млн рублей при помощи проекта «Севастополь — патриот, духа русского оплот!» будет популяризировать историю и жизнь великих исторических деятелей, вершивших судьбу Крыма.

На проект «Рожденный в огне. 62-ой истребительный» севастопольской библиотечной ассоциации выделили 700 тысяч рублей. Сохранение исторической памяти о летчиках, защищавших Севастополь в годы Великой Отечественной войны, будет вестись среди молодежи города.

Профориентация

Профориентацией занимается и молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды». На проведение профориентационного марафона «Найди призвание!» ей выделили 2,3 млн рублей.

Проект Ремесленной палаты Севастополя «По пути добра и мастерства» за 1,5 млн рублей будет способствовать развитию наставничества людей старшего поколения и ветеранов СВО при проведении занятий с детьми в сфере ремесел и прикладного искусства.

Спорт и здоровый образ жизни

Некоммерческая организация по развитию проекта «Сильнейшая нация мира» выиграла 7,2 млн рублей на развитие любительского и профессионального спорта, пропаганду здорового образа жизни на примере успешных спортсменов. Проект рассчитан на подростков и молодежь до 35 лет.

Полмиллиона рублей выиграла Федерация зимнего плавания Севастополя на реализацию проекта «Закаленная Россия — здоровая страна!»

Севастопольская федерация джиу-джитсу на проект «Дети России» получила 400 тысяч рублей. Этим экзотическим видом спорта будут охватывать детей с новых территорий, вынуждено покинувших место проживания в связи с СВО.

Центр по формированию здорового образа жизни «За жизнь» Севастополь» получил три млн рублей на создание социального приюта в Симферополе. Проект опирается на эксперимент по созданию социального приюта в Севастополе. Мужчинам трудоспособного возраста, которые бомжуют в столице Крыма, помогут социализироваться.

Помощь животным и защита окружающей среды

На оказание помощи бездомным животным грант в пять млн рублей получил благотворительный фонд «Тут ваша собака». В новом проекте зоозащитники хотят создать единый каталог животных, нуждаются в доме, и приложение по подбору хозяев бездомным собакам и кошкам, а также продолжат проводить их реабилитацию и социализацию.

Экологи из «Экопрайда» грант в 1,6 млн рублей потратят на «Речной дозор» — санитарную очистку берега и русла реки Черная.

Помощь инвалидам

Организация родителей детей-инвалидов потратит 4,5 млн рублей на проект «Особые дети». Цель — помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, ориентироваться и быть готовыми к воспитанию, планированию помощи и жизненного пути для своего ребенка и семьи в целом.

Ассоциация фермеров и земледельцев «Севастополь» на организацию «Трогательной клумбы» получила 900 тысяч рублей. Проект направлен на создание инклюзивной среды в детском коллективе с помощью выращивания тактильно значимых растений.

Организация по поддержке семей с детьми-инвалидами «Равные возможности» на проект «Всегда в ресурсе» получила 500 тысяч рублей. Их проект поможет родителям преодолеть психоэмоциональное выгорание и тревожность.

И бал!

На проведения второго бала «Молодость» продюсерскому агентству «Севастопольский бал» выделили три млн рублей. «Уникальность проекта состоит в отсутствии подобных проектов на Крымском полуострове», сказано в презентационной записке к конкурсу.

В прошлом году поддержку первого конкурса Фонда президентских грантов получили 26 севастопольских НКО. Тогда общественники реализовали проектов на 68 млн рублей. Во втором конкурсе гранты выиграли 17 севастопольских некоммерческих организаций. Сумма грантов составила 35,6 млн рублей.

О фонде Президентских грантов

Фонд президентских грантов — единый оператор государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года. Миссия фонда — создание условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе.

Важно отметить, что президентский фонд не финансирует проекты на 100%. Одним из условий получения гранта является софинансирование со стороны организации-претендента. Предполагается, что НКО добавит в проект не менее 30% от заявленной суммы.

В 2024 году победителями первого конкурса Фонда президентских грантов стали 1559 некоммерческих организаций России, получивших гранты на сумму 4,3 млрд рублей. Второй конкурс Фонда президентских грантов в 2024 году стартует 1 февраля. Проекты можно подать до 15 марта. Победителей объявят летом.