Угнал машину, чтобы добраться до дома

Злоумышленником оказался 39-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за угон, житель Краснодарского края. Он не хотел передвигаться по Севастополю общественным транспортом и воспользовался беспечностью хозяина машины, сообщили в пресс-службе УСМВ России по Севастополю.

Установлено, что 23-летний местный житель по пути домой решил заехать в магазин. Он припарковал неподалеку свой ВАЗ-21140, однако глушить двигатель и закрывать транспортное средство не стал, а попросту выбежал за покупками, оставив ключ в замке зажигания. Проходящий мимо краснодарец заметил открытую машину без водителя и решил прокатиться на ней, поскольку не хотел добираться домой общественным транспортом. Из окна магазина потерпевший увидел, как неизвестный мужчина уезжает на его авто, попытался догнать, но не смог.

Сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль в жилом квартале и вернули владельцу.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району злоумышленник был задержан. В отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.