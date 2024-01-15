Студенты-медики СевГУ будут практиковаться в городских поликлиниках

Как рассказал директор института Дмитрий Кадочников, речь идет о первой ознакомительной практике, которая пройдет на базе Первой горбольницы, в соответствие с подписанным ранее договором о практической подготовке студентов. Самый первый день практики посвятили распределению ребят по подведомственным поликлиникам.

По словам Д.Кадочникова, из 92 студентов первого курса, к практике приступила примерно половина студентов. Остальные имеют перезачеты, поскольку они уже проходили подобную практику в медицинском колледже или в других (есть и такие) медуниверситетах.

— Сейчас в Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ готовят специалистов по четырем лицензированным направлениям: лечебное дело, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, а также бакалавров по направлению «сестринское дело», со сроком обучения — от четырех до шести лет. Сегодня у нас собрались лечебники, это шестилетний специалитет. По окончанию курса обучения ребята получат дипломы, аналогичные тем, что выдают студентам иных медицинский университетов, — рассказал Д.Кадочников.

Нынешняя практика продлится две недели. Будущих врачей научат измерять у пациентов температуру, участвовать в приеме больных в поликлиниках, под контролем врачей и медсестер заполнять различную медицинскую документацию. По ее результатам будут выставляться оценки. Еще две недели студенты будут практиковаться летом.

— Ребята будут распределены, в основном, по поликлиникам, будут работать на приеме, в кабинетах неотложной помощи, колл-центре, — сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Виктория Перцева.

Она также сказала, что после учебы в медицинском вузе выпускники института в соответствие с целевым договором между обучающимся и горздравом обязаны будут отработать пять лет на первичных врачебных должностях (в статусе врача-терапевта) в здравоохранении Севастополя.

По заверению заместителя главного врача по хирургической помощи Первой горбольницы, кандидата медицинских наук Владимира Кузнецова, Первая горбольница располагает достаточными возможностями для практической подготовки и сопровождения студентов медицинских университетов, академий и медицинских колледжей.

По его словам, в ходе практики ребята также будут постигать азы будущей специальности: взаимодействовать и общаться с пациентами, соблюдать санитарные нормы и правила, осваивать вопросы деонтологии (этические нормы общения с пациентами) и профилактики воздушно-капельных инфекций. Для начала, они уже примерили медицинские халаты и шапочки.

В.Кузнецов считает, что студентам очень повезло проходить практику в медучреждении, которое имеет 155-летнюю историю.