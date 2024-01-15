Снег выпал неожиданно

Губернатор Михаил Развожаев заслушал доклад своего заместителя Павла Иено, который отчитался, как проходила механизированная очистка автодорог и обработка их противогололедной смесью во время снегопада. Еще о том, как на базе ГБУ «СевАвтодор» был создан оперативный штаб и налажено взаимодействие с Единой диспетчерской службой, ГИБДД и МЧС.

По словам П.Иено, всего от севастопольцев поступило 370 обращений, которые «были отработаны в полном объеме». Были и проблемные участки: на Ялтинском кольце, на Сапунгорской улице, на проспекте Победы, на улице Новикова в Балаклаве, на подъезде к площади Захарова, на развязке к селу Фруктовое.

— Оперативно принимали решения, перенаправляли технику и в течение двух часов проблемы на данных участках устраняли. Во время непогоды была и остановка морского транспорта, в связи с чем был запущен компенсационный маршрут из 30 автобусов, с интервалом движения 15-20 минут. Всего в эти дни работало порядка 40 единиц техники и 72 дорожных рабочих, израсходовано 1,1 тысяч тонн пескосоляной смеси и 100 тонн соли, — доложил П.Иено.

Однако столь оптимистичный доклад не устроил губернатора. В ответ он перечислил ключевые места, где он лично не обнаружил результатов работы дорожников, зато обнаружил заторы из автомобилей.

— Почему там заранее не было подсыпано, не понимаю? Тем более, было понятно с утра, что всё идет к тому, что будет снегопад и минусовая температура, — обратился к заму М.Развожаев и изумился его уверениям, что дорожники еще в пятницу обработали дороги песчано-соляной смесью. Оправдание, что из 40 имеющихся единиц техники только 11 — комбинированные дорожные машины, которые посыпают противогололедным составом, также явно не показалось главе города убедительным.

— Мне вообще плевать, сколько вы чего куда высыпали и сколько у нас человек трудятся! Вы мне докладывали, что все подготовлено и организовано. Я был на Сапун-горе, когда начался снег, там проехать было невозможно. И по соцсетям — сотни сообщений, — продолжил разбор полетов М.Развожаев. Он распорядился провести в дептрансе служебную проверку, пообещав, что сам зам тоже не останется без «награды».

— Очень плохо! Два выговора за эту работу! И соответственно, всем вашим подчиненным, — заключил губернатор, не пояснив, кому второй выговор.

Одновременно он дал поручение своему первому заместителю Алексею Парикину проанализировать ситуацию по наличию в городе снегоуборочной техники, с учетом всесезонности и специальных работ.

— Подсчитайте и отдельно доложите, сколько на авральную ситуацию нужно ресурсов! — распорядился глава города.