Севастополь три дня боролся со снегом

Городские службы заранее готовились к обещанному снегопаду, но зима, как всегда, наступила неожиданно.

Снег начал идти с пятницы, 12 января. Горхоз и дептранс в соцсетях рапортовали, что всё посыпано и убрано. Горожане их опровергали: дорога — каток, общественный транспорт ходит с перебоями, посыпочных машин нигде не видно.

Утро субботы выдалось солнечным и почти бесснежным. Снегопад начался во второй половине дня и не прекращался до утра. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в ночь на воскресенье, 14 января, «в городе выпала половина месячной нормы снега». Не думаем, что снежные нормы есть для нашего южного города. Наверное имелась ввиду месячная норма осадков.

Городские службы работали всю ночь и продолжили утром. Дорожники — 80 рабочих на 40 единицах техники обработали и расчистили 270 км внутригородских и 350 км пригородных дорог.

Удивил вицегубернатор Павел Иено, отвечающий за дороги и транспорт. По его информации в Севастополе снега за ночь нападало более 40 см! Надеемся, данные, что «для «ликвидации зимней скользкости Автодор приступил к ликвидации снежных отложений и ледяных образований на поверхности дорожных покрытий. За сутки израсходовано более 705 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли», он преувеличил не так сильно, как про высоту снежного покрова.

Но П.Иено пришлось признать, что «в расписании работы общественного транспорта возможны отклонения» и попросить жителей это учитывать.

По данным Госавтоинспекции Севастополя, «за последние сутки выпала практически месячная норма осадков». Снижение температуры и сильный снегопад стали причиной ограничения движения транспорта на некоторых участках дорог. Сотрудники Госавтоинспекции всю ночь оказывали экстренную помощь водителям и пассажирам, которых непогода застала в дороге. Так, с 23.45 в районе села Поворотное на спуске к кольцу у села Фруктовое со снежными заносами не справились груженные фуры. Большегрузы парализовали движение с двух сторон дороги. На заблокированном участке дороги всю ночь дежурили сотрудники ГИБДД, регулируя поток автомобилей. С помощью тяжелой техники фуры удалось втащить на подъем сложного участка дороги.

В 9.53 минуты на спуске с Бельбека в Орловку рейсовый автобус «Бахчисарай – Севастополь» съехал в кювет. Обошлось без пострадавших. С помощью буксировочного троса и техники ГБУ «Севастопольский Автодор» автоинспекторы эвакуировали пассажирский автобус из снежного плена.

Из-за гололеда мусоровозы не смогли проехать на полигон по Президентской дороге, поэтому мусор не вывозили из Терновки, Хмельницкого, Сахарной Головки, Фиолента и Балаклавы.

С последствиями снегопада на улицах и во дворах боролись 617 человек и 34 единицы коммунальной техники, отрапортовал горхоз. За сутки ими было использовано по назначению 85,5 т посыпочной смеси, на «Парки и скверы» пришлось 73 т из этого количества.

Самым эффективным и веселым способом борьбы со снегом во дворах, парках и улицах оказалась лепка снеговиков. Этим жители Севастополя и занимались в ночь на 14 января, весело встречая Старый Новый год.

В ночь на 15 января южный ветер и дождь побороли снега.