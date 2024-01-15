Рецидивисты, убившие пожилого ялтинца, отправятся в колонию

Суд вынес приговор двум жителям Ялты, которые проникли в чужую квартиру и убили 69-летнего мужчину. Один преступник проведет в колонии 10 лет, а второй — только 11 месяцев.

Трагедия случилась в октябре 2022 года. Все началось с драки между четырьмя мужчинами на одной из ялтинской улиц. Пожилой отец двух братьев — участников потасовки, наблюдая за происходящим из окна дома, требовал прекратить драку. Но неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений нападавшие после драки не остановились. Они разбили все окна в доме старика, после чего один из преступников проник в квартиру и нанес ему смертельный удар кирпичом по голове.

В зависимости от роли и степени участия, суд назначил преступникам разные сроки отбывания наказания. Один из них приговорен к 11 месяцам, а второй — к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказания осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.