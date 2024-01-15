Просят вернуть перила после ремонта подпорной стены

Подпорную стену у дома на Вакуленчука, 14 не успели отремонтировать до конца 2023 года. Сдать объект в эксплуатацию должны были 15 декабря, но работы еще не закончены.

— Ремонтировать подпорную стену начали осенью. Долго ее разрушали, демонтировали. У нас сразу возникли вопросы по поводу необходимости некоторых действий. Например, зачем нужно было разрушать основательный слой бетона? Почему-то убрали перила и теперь пенсионерам и инвалидам сложно спускать по лестницам. К тому же вокруг стены прорыли какие-то канавы в асфальте по всей ее длине. Теперь во время осадков под подпорную стену просачивается вода, а строители в конце декабря исчезли, — рассказали жители дома.

Отметим, что во дворе за собой строители убрали.

И.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов на сообщение о канаве под подпорной стеной ответил, что «все восстановят, как только будет плюсовая температура».

Жителям дома остается надеяться, что морозные дни продлятся недолго и стенку особо не подмоет и никто не покалечится на лестницах без перил.

Работы по капитальному ремонту подпорной стены у дома на ул.Вакуленчука, 14 выполняла московская компания ООО «Монтаж-строй». Согласно техническому заданию, подрядчик за 25,5 миллионов рублей должен был разобрать горизонтальные бетонные конструкции, произвести гидроструйную очистку поверхности, вычинку бутовой кладки, антисептическую обработку, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, кладку отдельных участков и заделку проемов подпорной стены, торкретирование поверхности, ремонт швов, усиление ее путем инъектирования специальными смесями.

Финансируются работы за счет средств правительства Москвы.

Но ремонтом подпорной стенки только у дома №14 на ул.Вакуленчука дело не закончится. Уже ведется проектирование на аналогичный ремонт стены у дома на ул.Вакуленчука, 10.